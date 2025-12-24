為套現不惜蝕讓放盤　投資者638萬沽浪翠園三房　上手6年帳蝕62萬

二手市場表現疲弱，深井浪翠園有投資者為套現，以蝕讓價638萬元連車位沽三房戶，持貨至今6年，單位帳面貶值8.8%。至於新買家為外區換樓客。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，上述個案為浪翠園四期13座高層B室，實用面積701平方呎，屬三房套間隔、座向西南兼望全海景。

↓↓浪翠園四期13座高層B室↓↓

業主有意套現 不惜蝕讓價放盤

單位曾以月租1.75萬元租出，惟原業主有意套現，在兩星期前以蝕讓價668萬放售，終減價30萬元後，以638萬元連車位沽出，呎價7,359元。至於新買家為為外區換樓客，因見單位罕有且連車位決定入市。

持貨6年轉手帳蝕62萬

據知，原業主在2019年以700萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓62萬元，單位帳面貶值8.8%，由於單位曾用作收租，料租金可抵銷部分蝕幅。