執平貨之年！中原：二手交投3.65萬宗創4年新高　呢個屋苑最旺場

二手私樓交投量連升兩年，中原地產今日（24日）發表報告指，年內二手私樓交投錄得逾3.65萬宗買賣登記，創四年新高。今年全港多達34個屋苑錄得破百宗成交，數量更是三年以來最多。



報告指出，今年全港暫錄得36,571宗二手私人住宅買賣登記，較去年全年31,471宗增加16%，連升兩年，並創下自2021年錄得48,791宗以來的四年新高。總成交金額達2,706億元，按年升18%，同樣屬四年高位。



嘉湖山莊全年錄452宗 400萬以下成交佔近三成

今年成交量最高的六大屋苑排名與去年相同。當中最多二手成交屋苑為天水圍嘉湖山莊，成交量雖按年少1.5%，但仍錄452宗成交成功穩居榜首。不過該屋苑平均呎價為8,097元，較去年下跌逾2%。受惠於400萬元以下物業印花稅僅需100元的政策，該屋苑今年錄得122宗屬400萬元以下的成交，佔比近三成，較去年增加15%，更較2022年的12宗大幅上升九倍。

至於，新界另一上車屋苑沙田第一城亦錄317宗成交，有102宗受惠100元印花稅，按年升逾三成。另荔枝角美孚新邨及鰂魚涌太古城，今年分別錄得389及355宗，按年持平及上升3.5%。

天水圍嘉湖山莊。（香港01相片）

當中最多二手成交屋苑為天水圍嘉湖山莊，成交量雖按年少1.5%，但仍錄452宗成交。不過該屋苑平均呎價為8,097元，較去年下跌逾2%。

大圍名城全年錄192宗成交 按年急升兩成

值得留意的是，大圍名城今年躍升至十大屋苑之列，全年成交達192宗，按年急升兩成，平均呎價為15,048元，平均樓價則為1,154萬元，屬八年新低。至於元朗錦繡花園，交投同樣保持暢旺，今年暫錄180宗成交，較去年大幅增加44%。不過，平均樓價九年來首次跌穿1,000萬元，降至901萬元，入場門檻明顯下降。

隨着政府放寬按揭成數至七成，加上樓價處於低位，今年被市場視為「執平貨之年」，多個中產屋苑即時受惠，換樓鏈逐步啟動，帶動二手市場交投顯著增加。

大圍名城全年錄192宗成交，按年急升兩成。

中原陳永傑：料明年二手成交上升近三成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年中原城市領先指數CCL反彈逾5%，最新報145點，較2021年歷史高峰191.43點仍低逾兩成，來年二手樓市具備「追落後」空間。

他預期，受惠新盤銷情暢旺及減息效應持續，二手樓市有望延續升勢，明年成交量有望按年上升近三成，料約5萬宗水平；同時，CCL亦有望升至164點，按年升幅約15%。本港對上一次一年有5萬宗二手成交，已是2012年，當年成交達5.8萬宗。