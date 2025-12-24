大馬政府招標賣灣仔馬來西亞大廈　傳財團出價13億、預計一月接手

由馬來西亞政府於今年八月開始標售的灣仔馬來西亞大廈，市傳已有準買家以13億元洽購，交易進入最後階段，料明年一月底前落實成交，呎價約1萬元。若成功以該價錢售出，料帳面獲利10.88億元，物業升值逾五倍。



上述物業為灣仔告士打道50號馬來西亞大廈，地盤面積約8,666平方呎，總建築面積約129,950平方呎。該廈共27層，地下至3樓為商舖樓層，每層建築面積約7,254至7,517平方呎；4樓至頂層為寫字樓，每層建築面積約3,001至4,490平方呎。中層以上單位可望維多利亞港海景，亦有70平方呎臨街門面。

曾延一個月截標 現獲財團13億洽購

物業於今年8月由馬來西亞政府委託代理，連同命名權及外牆廣告位進行全球公開招標，原定於11月3日截標，其後延至12月11日，押後逾一個月。市場消息指，物業新近獲一財團出價13億元洽購，馬來西亞政府料於明年一月底前落實成交。

灣仔馬來西亞大廈。

內設馬來西亞領事館 稱基於全球資產配置策略而遷址

值得留意的是，該廈目前設有馬來西亞駐港總領事館、馬來西亞貿易中心及馬來西亞旅遊促進局。馬來西亞政府曾表示，是次出售乃基於全球資產配置策略，同時藉遷址提升駐港總領事館的服務質素與效率。

1980年買入價2.12億 帳賺逾五倍

翻查資料，馬來西亞政府早於1980年以2.12億元購入上述物業，持貨至今逾44年。若最終以13億元成功售出，帳面獲利10.88億元，物業升值逾五倍。