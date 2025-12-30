投資者執平貨！431萬購粉嶺牽晴兩房蝕讓貨　上手5年蒸發逾兩成

二手市場轉旺，惟市場續以蝕讓成交為主。當中粉嶺牽晴間有兩房新近以431萬元沽出，呎價10,967元，上手持貨5年轉手帳蝕讓逾兩成。至於新買家為外區投資者，見單位價錢合理，即購入單位收租。



中原地產分行經理周志華表示，是次成交為粉嶺牽晴間6座中層E室，單位實用面積393平方呎，屬兩房間隔，原業主最初以438萬元叫價放盤，日前議價後以431萬元沽出，呎價10,967元。

至於新買家為外區投資者，見單位價錢合理，即購入單位作收租之用，單位市值租金約12,500元，買家料可享約3.5厘租金回報。

粉嶺牽晴間。

低估價最多一成

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為482萬元，而恒生估價則為460萬元。即最新成交價較估價低6.3%至10.6%。

據了解，原業主於2020年以553萬元購入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓122萬元，單位期內貶值22%。