有水位？馬鞍山嘉華星濤灣業主上車僅一年半　終755萬甩手兩房戶

樓市逐步回暖，有短持貨期業主亦趁機沽貨。馬鞍山嘉華星濤灣一伙兩房單位，最新以755萬元沽出，呎價14,033元。而原業主持貨逾一年半沽貨，帳賺15萬元或2%。但若扣減交易成本，料實蝕逾22萬元離場。



世紀21奇豐物業高級分行經理李嘉文表示，上述成交單位為嘉華星濤灣1座低層B室，實用面積538平方呎，屬兩房一廳間隔，座向西北望海景。據悉，業主原叫價770萬元，放盤一個月後，獲買家議價至755萬元承接，呎價14,033元。

較銀行估價賣貴最多逾一成

另據網上銀行對該物業的估價，恒生估價為686萬元，而中銀估價為703萬元，即該單位的最新較估價賣貴最多約10.1%。

持貨一年半 樓價微升15萬料明賺實蝕

翻查資料，原業主於2024年5月以740萬元購入上述單位，持貨逾一年半至今沽售，帳面獲利15萬元，單位期內升值2%。但若扣減樓稅及佣金等使費約37.15萬元，料該業主實蝕22.15萬元走。

成交單位為嘉華星濤灣1座低層B室，實用面積538平方呎，屬兩房一廳間隔。（資料圖片）