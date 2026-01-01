嘉亨灣兩房918萬沽　較同類單位個半月前貴逾7%　上手7年蒸發一球

二手市場疲弱，西灣河嘉亨灣有高層兩房單位新近以918萬元沽，輕微高網上銀行估價最多2％，原業主持貨7年帳面蒸發一球，至於是次成交價亦已較同類單位，一個半月前上升逾7%。



中原地產高級資深分區營業經理莊素娟表示，是次成交為西灣河嘉亨灣6座高層G室，實用面積508平方呎，屬兩房間隔，座向南，可望翠綠山景。新近以918萬元沽出，呎價18,071元。至於，新買家為用家，因鍾情嘉亨灣擁豪華會所，趁樓價回升前入市。

西灣河嘉亨灣。(資料圖片)

同類成交一個半月內升7.4%

參考同類成交單位同屬6座高層G室，實用面積相同，在2025年11月初以855萬元沽出，反映同類高層單位成交在一個半月內升7.4%。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為942萬元，而中銀估價則為919萬元。即最新成交價較估價低最多2.5%。

7年蝕讓蒸發逾一球

據知，原業主於2018年9月以1,040萬元買入，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓122萬元單位期內貶值約11.7%。