永倫傳3億沽金鐘力寶中心舖位　8年帳蝕六成、樓價蒸發4.3億

「收租王」永倫集團再度沽出旗下物業。市傳永倫最新以約3億元沽出金鐘力寶中心舖位物業，較8年前買入價7.29億元，帳面貶值約4.3億元或6成。



上述舖位為金鐘力寶中心1樓4號舖、閣樓1層1號單位及閣樓2層部分，總面積約28,712平方呎，市傳以約3億元交吉沽出。該舖曾由中信銀行租用多年，月租高達150萬元，惟早前遷出。

資料顯示，上述物業過去多次轉手。如2010年舖王鄧成波以4.08億元向中信銀行國際購入，持貨兩年再以5.29億元沽予合和主席胡應湘夫人胡郭秀萍。其後2017年胡郭秀萍以7.29億元，把舖位轉售予永倫集團。

據悉，上述舖位新買家料為日本化粧品FANCL代理商老闆陳志明或有關人士。陳志明早在2024年5月已經開始入市，當時以約3.1億元向觀瀾湖集團購入皇后大道中9號29樓全層寫字樓，呎價約2.25萬元。其後陳志明再以約1.1億元，購入皇后大道中9號嘉軒廣場2樓餐廳舖位。