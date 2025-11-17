永倫再放售美國銀行中心　頂層總部連花園索價2.31億　呎價2.2萬

「收租王」永倫集團再度放售物業，最新委任第一太平戴維斯出售集團總部、金鐘美國銀行中心頂層37樓，連2個私人空中花園意向價約2.31億元，呎價2.2萬元。值得留意，該廈在商廈高峰期，一個中高層散單位成交呎價高達5.38萬元，反映今次永倫放售呎價較高峰大幅回落近60%。



意向呎價2.2萬、較同廈高峰期低6成

據知，物業總建築面積約10,500平方呎，私人空中花園共約3,076平方呎，以現狀交吉交易。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業位於甲級寫字樓頂層，並連中環最後一個頂層私人平台花園，望360度全景視野，空間運用及設計合作為企業總部、會所或米芝蓮級餐廳自用。

可望360度全景視野。

曾以2.8億沽美國銀行中心鳳凰樓層全層

而事件上，今年永倫集團多次沽售旗下物業資產，當中包括近期以2.8億元沽出美國銀行中心鳳凰樓層全層寫字樓，呎價約2萬元，持貨19年帳面升值約1.065億元，升值約61%。

另亦在在7月初以約7.5億元沽銅鑼灣景隆街20至28號地盤（前身為新安大廈）予美圖公司創辦人蔡文勝，每呎樓面地價約9,215元，成交價較4年半前強拍成交價大幅低約48%。

前身為金門大廈、高峰期成交呎價高達5.38萬

值得留意，中環美國銀行中心前身為金門大廈，曾經牽涉到上世紀80年代最大宗詐騙案 —— 佳寧案，亦正是2023年末電影《金手指》內的大騙局。該廈在商廈高峰期，成交呎價屢創新高，在2019年3月份，大廈28樓7至8室單位，面積2,659平方呎，以1.43億元沽出，呎價高達5.38萬元。