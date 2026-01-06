大角咀殘裝納米樓54萬推拍　業主早年單位內逝世、全屋垃圾｜多圖

大角咀中美樓一伙殘裝且堆滿垃圾的分契單位，透過私人拍賣行以54萬元推出，呎價為3,121元。值得留意的是，單位沽出後所套現的資金，將用於償還管理費欠款，故不會提供樓契正本，另大廈升降機只到13樓，買家買入後需要行上一層方可到達。



屬分契單位、實用面積僅173呎

上述單位為大角咀中美樓14字樓16A室，由環亞拍賣在2026年1月13日推出，單位實用面積173平方呎，是次該單位以54萬元推拍，呎價3,121元。

欠交管理費、不提供樓契正本 升降機未能到達頂層

代理指，該單位屬分契單位，原業主於2010年被發現在單位內逝世數天，由於欠交管理費於2015年起被釘契，業主立案法團因而取得法庭令出售該單位以償還管理費欠款，故不會提供樓契正本。值得留意的是，單位位於頂層，但由於大廈升降機只到13樓，故需要行上一層方可到達。

↓↓大角咀中美樓14字樓16A室↓↓

+ 1

單位垃圾遍佈一地 裝修舊且殘破

據單位圖片所見，內籠堆滿垃圾且遍佈地下及床上，裝修亦十分殘破，枱面亦放置十分古舊的家電，單位廚房牆身、洗手盤及煮食爐位置佈滿污跡、殘破的碗碟，以及未用完的豉油，至於，浴室地板及洗手盤佈滿污跡。

據了解，原業主早於2006年以約26萬元購入單位，單位至今20年，如以54萬元沽出，料升值逾倍。