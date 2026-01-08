「爪皇」馬主家族再跳船！2928萬沽三千呎尖沙咀舖　一周套8428萬

民生區舖位價格較高位大幅回落，部分持貨多年的業主選擇趁勢沽貨。 已故馬主周南（原名周耀南）的家族成員，新近沽出尖沙咀金冠大廈一個地舖連地庫，成交價2,928萬元，較30年前的買入價大幅升值近八成，呎價約8,162元。



上述舖位位於尖沙咀彌敦道66至70號金冠大廈地下H舖及地庫，建築面積約3,400平方呎，以2,928萬元連租約易手，呎價約8,612元。該舖現由Shop Easy Superstore承租，為一間主要售賣印度食品的特色超市。

名駒馬主胞弟持舖29年 帳面賺逾千萬

資料顯示，該舖位業主以廣弘有限公司（CONVENIENT LIMITED）名義登記，公司董事為周錦泉，與香港名駒「爪皇凌雨」的已故馬主周南（原名周耀南）的胞弟同名，料屬同一人。周錦泉於1996年6月以1,650萬元購入上述舖位，持貨29年，帳面獲利1,278萬元，物業升值約77.5%。

一周連沽兩尖沙咀舖套現8428萬

值得留意的是，周南家族成員近期持續沽售核心區舖位。日前，該家族亦以約5,500萬元沽出尖沙咀彌敦道83至97號華源大廈地下舖及閣樓，持貨38年，帳面獲利約4,390萬元。連同是次成交，該家族一周內接連沽出兩個尖沙咀舖位，合共套現8,428萬元。

周南為名駒「爪皇凌雨」馬主

周南早於1995年購入第一匹馬，本想借用《三國演義》曹操的坐騎「爪黃飛電」為名，但秘書手民之誤，寫成「爪皇飛電」， 自此，周南其愛駒的名字，大部分均以「爪皇」開首。其中以「爪皇凌雨」的表現最為突出，成為2006至2007年度香港馬王，並在2007年3月代表香港赴杜拜參加杜拜司馬經典賽，贏得冠軍。