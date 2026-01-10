「香港主場」變「內地客主場」　1380億狂掃港樓、情迷呢區｜燈神

近期樓市似乎已經走出低谷，日前最新的中原城市領先指數CCL最新報145.67點，按周升1.08%，指數創2024年5月中後86周(逾1年半)新高。如果對比近年低位，更加已經反彈7.78%，相信一眾小業主個心定返啲！



樓價能夠由低位反彈絕對係開心，但到底係什麼原因導致有明顯回勇跡象呢？燈神最近睇到一份代理報告，或者能夠解釋呢一個原因。



大型地產代理行美聯日前就出咗一份詳盡報告，內容就指按已知買家姓名作分析，2025年內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)於本港一二手住宅市場的註冊量共錄13,906宗，比起2024年12,190宗增加約14.1%；涉及金額高達約1,379億元，亦較2024年1,328億元上升約3.8%，宗數與金額同創有紀錄以來新高。

內地客連續兩年貢獻千億購買力

即係話香港住宅市場已經連續兩年有已過一萬名內地客湧港買樓，同時亦連續兩年為香港樓市貢獻千億購買力！

如果對比2022年的同類數字，2025年的內地客的入市買樓宗數更加係升咗2.4倍；而內地客掃貨金額亦都上升咗2.38倍，兩個數字亦升得相當誇張！

2025年內地買家於本港一二手住宅市場的成交宗數與金額，同創有紀錄以來新高。（美聯數據）

如果仔細拆分豪宅來看，內地客撐起香港樓市這個說法更加明顯。美聯報告以逾5,000萬元的豪宅物業來分析，內地買家(以買家姓名的英文拼音鑒別)佔約69.7%；逾2,000萬至5,000萬元一手私宅的個人買家中，內地買家亦佔約64.3%；至於逾1,000萬至2,000萬元亦佔約57.3%。

物業金額愈高、內地買家佔比愈大

即係話超過1,000萬元的一手私宅個案中，內地買家的金額佔比均超過一半，呈現「金額愈高、內地買家佔比愈大」的格局。燈神見到呢個數字就不感意外，畢竟香港樓市近年已經全面撤辣，對於非本地買家而言的當相當友善，非本地資金湧港買樓這個走勢似乎想阻都阻唔到。

逾1,000萬元一手私宅個案中，內地買家的金額佔比均超過一半。（美聯數據）

內地客入市啟德遠追第二位黃竹坑

至於邊一個地區最受內地客歡迎？如果以一手新盤計，就係啟德發展區，2025年啟德年一手私宅涉及內地買家的註冊金額中，啟德區錄得約184億元，大幅領先第二位黃竹坑/深灣區的約97.2億元，差距接近9成。

啟德如內地小區、新移民加快適應

點解內地客情迷啟德？坊間都列出過唔同原因及理由，普遍就係位處香港中心位置，交通便利，整個啟德區普遍亦是新晉屋苑，最早期入伙的私樓項目啟德一號，目前樓齡亦不足8年。網上亦有說法指啟德區的發展如同內地的「小區」，社區空間寬闊、設有多項商場配套、大型公園，新屋苑如天璽．天、THE HENLEY,等，亦位於鐵路上蓋或附近，因此能夠讓內地客、新移民盡快適應社區。

去年一手私宅涉及內地買家的註冊金額中，啟德區錄約184億元，大幅領先第二位黃竹坑/深灣區，差距接近9成。（美聯數據）

天璽．天

跑道區屋苑亦受內地客歡迎

美聯報告亦有提到啟德跑道區的屋苑，亦特別多內地客入市個案，包括了天瀧、澐璟、啟德海灣等，相信都與跑道區享有維港海景有關。

啟德天瀧

不過燈神亦想用第一身拆解一下內地客鍾情啟德的趨勢，過去一年啟德區不時舉辦大型演唱會、香港隊足球賽事、甚至係英超、意甲球隊，當中有很多活動燈神亦親身參與，其實已經留意到現每次大型活動舉辦時，不少身邊附近觀眾亦是主要說普通話的人士，與美聯報告所提到的啟德區最受內地客歡迎，似乎有一點微妙的吻合。

「香港主場」變「內地客主場」

如今啟德區已經變成「香港主場」，估計日後只會愈來愈受內地客歡迎，2026年底再留意一下啟德的樓市數據，或者會有更加清晰明顯的趨勢，未來啟德樓市或有機會進一步變成「內地客主場」。

而美聯份報告仲預計，隨著多項利好因素持續發揮效應，加上內地專才及高淨值人士視香港為資產配置、自住與子女留學的重要據點，2026年內地買家註冊宗數及金額有望再創新高。

盛事經濟帶動下，啟德區已成「香港主場」。啟德體育園指自去年3月啟用以來，舉辦逾40個共90場國際及本地活動，累計接待超過700萬人次。（廖雁雄攝）