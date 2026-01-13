當年「沙士」膽大撈底 今825萬沽港灣豪庭三房 樓價飆升逾兩倍
撰文：李煥好
樓市氣氛漸趨向好，二手錄得大幅賺錢成交。大角咀港灣豪庭一伙三房戶最新以825萬元成交，呎價約16,145元。原業主於2003年沙士結束後買入，持貨近23年，帳面勁賺563.1萬元，期內單位升值近2.2倍。
利嘉閣地產聯席董事徐錦榮稱，上述成交單位為港灣豪庭9座中層C室，實用面積約511平方呎，採三房間隔，向西南，遠望港島少海景致。據悉，新買家為區內客，心儀屋苑周邊配套及交通，加上滿意單位間隔及景觀，故決定洽購。業主原叫價850萬元，議價後以825萬元成交，呎價約16,145元。
一手業主沙士後買入 物業升值逾兩倍
資料顯示，原業主於2003年10月以約261.9萬元一手購入，持貨持今轉售，現帳面獲利逾563萬元，期內物業升值近2.2倍。
