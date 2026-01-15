夥代理北上！終誠意打動長居內地業主　街坊客563萬買聚康山莊3房

二手市場轉旺，屯門聚康山莊有三房戶以563萬元沽出，原業主持貨12年轉手帳升168萬元。據知，新買家為區內租客，因有感目前供平過租，加上方便返工，即使知道業主人在內地，仍夥代理北上與業主面談，最終憑誠意打動入市。



中原地產分行資深分區營業經理劉俊雄表示，是次成交為屯門聚康山莊5座高層G室，實用面積531平方呎，屬三房間隔，外望山景，單位最初以580萬元叫價放盤，終減價17萬元至563萬元沽出，呎價10,603元。

屯門聚康山莊。

有感供平過租 睇中單位附百萬元裝修

至於新買家為區內租客，見減息周期已展開，以及租金持續高企，有感供平過租。在近日四出睇樓。因鍾情上述單位景觀開揚，並且附百萬元裝修及傢俬電器，加上本身於屯門工作，方便返工，遂決定購入單位。

買家夥代理北上與業主傾計

不過，由於原業主長居內地，故買家為購入心頭好，與代理北上與業主面談，最終憑誠意打動業主入市。

據悉，原業主於2014年6月以395萬元買入單位，持貨約12年，是次轉手帳面獲利168萬元，單位期內升值43%。