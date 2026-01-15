會德豐黃竹坑站第6期新盤命名DEEP WATER SOUTH、涉617伙

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期項目，今日（15日）正式命名為DEEP WATER SOUTH，涉及617伙，分6A、6B兩期發展，當中6B期全數為三房及四房大單位。發展商預計，在財政預算案前落實推售時間表。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目涉及617伙，分兩期發展，其中第6A期MONT BLUE涉463伙，涵蓋一房至三房單位。第6B期GRANDE BLANC則有154伙，皆屬三房及四房大單位。

DEEP WATER SOUTH分兩期發展，其中第6A期MONT BLUE涉463伙，第6B期GRANDE BLANC則有154伙。（李煥好攝）

冀財案前落實推售 定價參考港島南岸同系

黃光耀透露，項目現已平頂，並取得預售樓花同意書，預計2027年落成。後續將與港鐵公司商討推售安排，並視乎市場反應，而決定優先推售的期數。

他希冀，能在財政預算案前，落實推售時間表。另外，由於項目屬黃竹坑站港島南岸壓軸一期，鑑於同系期數銷情理想，故定價將參考港島南岸同系項目售價，並考慮自身優勢而設。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀希冀，能在財政預算案前落實推售時間表。（李煥好攝）

樓價看升5%至10%

黃光耀對樓市前景持樂觀態度。他指出，近期經濟發展勢頭良好，加上股市造好帶動資金流動，樓價已見底回升。新一年過去兩個星期，集團旗下項目累售近100伙，套現逾10億元，相信今年銷情更勝去年。他預期，今年整體樓價有望上升5%至10%，而豪宅升幅可能更為顯著。

此外，租金走勢亦趨向正面，預期有約5%的增長空間。隨著市況向好，黃光耀期望，政府能持續吸納人才，財案繼續推出利民措施，為市場注入更多動力。

右二：會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（李煥好攝）

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9,818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，截標時接獲6份標書，入標財團包括長實（1113）、新地、恒地、嘉華（0173）等。

港島南岸第六期位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。