中原：去年普通話拼音買家入市1.4萬宗、涉1410億　均創歷來新高

2025年本港樓市止跌回升，內地資金持續積極入市。中原地產數據顯示，去年全港共錄得逾5.66萬宗私樓買賣登記，其中姓名以普通話拼音登記的買家佔近1.4萬宗，按年增加兩成，高於2024年的11,631宗。涉資金額方面，普通話拼音買家全年合共投入突破1,400億元，至1,410億元，較去年升逾8%，並已連續兩年突破千億元大關。不論宗數或金額，均創歷來新高，兼連續3年「價量齊升」。



一手市場方面，普通話拼音買家貢獻逾半資金，全年投入789億元，僅次2024年的798億元，屬歷史次高。入市宗數亦首次突破6,000宗，達6,502宗，按年升17%；若與撤辣前2022年低位僅1,212宗及184億元相比，升幅更達4倍及3倍。而在去年12月，普通話拼音買家錄1,410宗成交，按月升一成，創5個月新高。

港島南岸及啟德新盤最受追捧

內地客偏好新發展區，其中啟德新區已成為置業熱點。去年該區2,222宗一手成交中，普通話拼音買家佔1,169宗，比例高達五成，宗數居全港之冠。區內更有五個樓盤錄得逾百宗普通話拼音買家成交，包括啟德海灣（171宗）、THE HENLEY（161宗）、維港．雙鑽（156宗）、柏蔚森（131宗）及澐璟（106宗）。

黃竹坑站上蓋普通話拼音買家佔比45%

至於去年最受普通話拼音買家追捧的新盤，為黃竹坑站上蓋的港島南岸，全年錄得991宗成交，其中450宗屬普通話拼音買家，佔比達45%，涉資78億元，平均每宗樓價1,745萬元。區內滶晨、BLUE COAST及海盈山等項目，備受非本地客青睞。其次為將軍澳日出康城及西沙SIERRA SEA，分別錄得391宗及282宗普通話拼音買家成交。

二手市場方面，去年普通話拼音買家主要集中於市區，其中以灣仔最活躍，錄得261宗成交居首；其次為北角253宗及土瓜灣193宗。

普通話拼音買家入市宗數有望突破1.5萬宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，發展商積極去庫存，多個新盤以低價推售，令去年一手市場交投暢旺，成功吸引內地客趁低吸納，市場上更不乏大手掃貨，進一步推高整體氣氛。他預期，隨着環球經濟向好、減息刺激需求、一手庫存量逐步回落，加上「北水效應」持續，2025年普通話拼音買家入市宗數達13,958宗，今年有望突破1.5萬宗，勢再創自1995年有紀錄以來的新高，凸顯內地買家在新盤市場的影響力愈來愈重。