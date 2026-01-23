西貢逸瓏園冧價！893萬沽豪裝花園戶　業主「含淚」蝕五球｜多圖

近期整體樓價雖稍為回升，但西貢區仍錄得大幅蝕讓個案。西貢逸瓏園一伙三房套單位，最新以893萬元成交，呎價9,500元。原業主持貨近十年，帳蝕496萬元或約35.7%。



世紀21營業董事廖振雄表示，上述成交單位為逸瓏園第1座地下連花園單位，實用面積940平方呎，屬三房套兩廳連工人套房間隨，並連有379平方呎的花園，望內園景。

代理透露，業主原本叫價為1,080萬元，最終減價17.3%至893萬元成交，呎價低見9,500元，較市價低約5%。放盤相片可見，單位內籠新凈，空間闊綽，更附豪華裝修。

↓↓逸瓏園第1座地下連花園單位↓↓

低網上銀行估價近15%售出

參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為1,043萬元，即該單位的最新成交價較估價平150萬元或約14.4%。

業主持貨十年 帳蝕近五球離場

據了解，原業主於2016年9月一手購入，當時作價1,389萬元，持貨至今近十年轉手，帳面蝕讓496萬元，單位期內大幅跌價約35.7%。