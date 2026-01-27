心急趕新年前租出單位！南浪海灣業主減價一千　以1.8萬租出三房

租務市場持續，有業主趕於農曆年前租出單位。屯門南浪海灣一伙三房單位近期於市場放租，業主因考慮到農曆新年屬傳統租賃淡季，為加快租出單位，而減租1,000元至每月1.8萬元租出，呎租24.8元，租金回報為2.9厘。



趕新年前租出單位 業主減租1000元

祥益地產區域董事黃慶德表示，上述單位為南浪海灣2座高層G室，實用面積727平方呎，屬三房連士多房。據悉，業主考慮到農曆新年屬傳統租賃淡季，為加快速度租出，故減租1,000元至月租1.8萬元，呎租24.8元。

上述單位為南浪海灣2座高層G室，實用面積727平方呎，屬三房連士多房。（黃學潤攝）

租金回報約2.9厘

而租客為區內客，表示熟悉該區環境，而且篤信風水，有感單位符合心水，加上屋內寬敞企理，故租下單位。

代理透露，如以同類型單位銀行估值約752萬元作計算，該單位的租金回報率為2.9厘。