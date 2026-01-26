三名台籍空少睇中呢三點！擲1.45萬合租新屯門中心3房　回報3.3厘

住宅租務市場暢旺，新屯門中心有三房以1.45萬元租出，呎租24.3元。該區代理指，新租客為三名台籍空少，因睇中單位附設企理裝修、可以分房，以及有巴士直達機場，決定合租上址。



祥益地產區域董事黃慶德表示，是次租賃成交為新屯門中心7座高層H室，實用面積597平方呎，屬三房間隔，新近以1.45萬元租出，呎租為24.3元。

租客為三名台籍空少 業主減租1500元

至於，新租客為三名台籍空少合租，因鍾情單位附設企理裝修連部份傢電，不用大量添置即可入住，另外三房間隔可各自擁有自己房間，以及屋苑交通方便有巴士直達機場。最終經多番議價後，業主願意減租1500元。

黃慶德指出，如以現時同類型單位的銀行估值價約535萬元作計，該單位的租金回報3.3厘。