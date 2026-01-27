一手貨尾連跌3季至18694伙、創11季新低　中原：料首季跌至1.7萬

中原地產今日（27日）發表報告指，2025年第四季一手私人住宅新盤貨尾量18,694伙，為近兩年半以來首次低於2萬伙，創2023年第一季17,801伙後的11個季度新低。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，貨尾量連跌3季，累計共減3,960伙。樓市氣氛向好，樓價見底回升，發展商積極售樓，銷情持續暢旺，加上本港最優惠利率已下調至歷史低水平，以及銀行推按揭優惠，刺激買家的入市意欲，一手去貨速度加快，明顯減輕貨尾積壓的情況。



料今年首季貨尾回落至1.7萬伙

楊明儀續指，近期多盤齊發，大型新盤熱賣，料新春旺市帶動下，銷售量能追上推盤量，2026年首季貨尾有望進一步回落至1.7萬伙水平。

2025年第四季選取374個新盤統計，單位總數141,947伙，登記售出123,093伙，貨尾18,694伙。貨尾按季減少1,785伙，下跌8.7%，連跌3季共17.5%，成功擺脫了早前連續9季高於二萬個的危險水平。貨尾比重方面，第四季錄13.2%，按季下降1.3個百分點，連跌3季共3.4個百分點，為2022年第二季13.2%後的14個季度低位。

2025年第四季一手私人住宅新盤貨尾量18,694個。（資料圖片）

新界區貨尾下跌創16季新低

三大區域貨尾量均下跌。新界區貨尾減少逾千伙最多，按季減少1,101個，現有6,336伙，創2021年第四季後的16季新低。其中將軍澳貨尾大跌664伙，因日出康城十二期C-Grand Seasons、日出康城12B期Park Seasons、日出康城11C期凱柏峰II、日出康城11B期凱柏峰I均錄得不俗銷情。

至於，上然2期及3期、黃金海灣2期珀岸、Novo Land 2A期貨尾銷售不俗，以致大埔及屯門貨尾減少333伙及274伙。

萬科大埔樓盤上然。（蔡偉南攝）

港島區貨尾回落至3000伙以下，按季減少355伙，現有2,916伙，創2024年第三季後的5季新低。港島南岸5B期滶晨II、港島南岸3C期Blue CoastII及港島南岸4A期海盈山銷情良好，故香港仔貨尾減少244伙。北角皇都及101 Kings Road銷售亦不俗，因此區內貨尾下跌101伙。

北角皇都。（資料圖片）

九龍區貨尾按季減少329伙，現有9,442伙。貨尾盤啟德海灣1期、柏蔚森2期、維港‧雙鑽、曉柏峰及Belgravia Place 1期等銷情不俗，所以黃大仙包括啟德在內，以及長沙灣貨尾均顯著下降，分別按季減少284伙及237伙。

黃大仙連啟德區貨尾數目最多

2025年第四季貨尾量較多的地區為黃大仙連啟德5,416伙，元朗1,588伙，觀塘1,522伙，大埔1,434伙，屯門1,256伙。

啟德承豐道項目啟德海灣。（資料圖片）

新地貨尾最多 錄3317伙

按主要發展商計，第四季有8個旗下新盤貨尾數字按季錄得下跌。會德豐減少535伙最多，現有1,907伙。新世界減少214伙，現有777伙。中國海外減少148伙，現有1,421伙。因為有大型新盤推售，信和及新地貨尾分別增加678伙及105伙，現有1,186伙及3,317伙。而貨尾逾千伙單位的還有恒基，現有2,255伙。