洋房驚見「居屋價」？印度業主輸近4成售上水歌賦嶺　呎價僅8字頭

12月私樓售價指數連升7個月，按月錄得0.2%升幅，惟部分早年高價入市的業主仍需蝕讓離場。上水歌賦嶺龍柏徑一幢逾千呎單號屋，近日以1,080萬元沽出，呎價僅約8,213元，平過同區二手居屋。而原業主為印度人士，持貨三年，帳蝕600萬元或約36%。



呎價約8213元、平過同區居屋

上述成交物業為歌賦嶺龍柏徑單號屋，實用面積1,315平方呎，屬三房間隔，另連約661平方呎花園及433平方呎天台。單位近日以1,080萬元易手，呎價約8,213元。

參考本月中同區二手居屋欣盛苑欣暉閣一伙低層單位成交，實用面積401平方呎，以自由市場價350萬元售出，成交呎價約8,728元，意味著反映上述洋房呎價較同區二手居屋為低。

印度業主曾多次借貸 帳蝕近四成走

資料顯示，原業主以印度人名登記，相信具印度背景，持貨期間涉及多次借貸紀錄。該業主於2023年初以1,680萬元購入單位，持貨三年，帳面蝕讓600萬元，物業期內大幅貶值約36%。