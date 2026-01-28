舊樓大變身！短炒客使40萬「全爆」殘裝變靚屋　4個月價漲近兩成

市况持續升溫，市場再錄短炒獲利成交。葵涌新葵芳花園一伙兩房單位，四個月前以415萬元售予投資客，其後該業主斥近40萬元進行「全爆」。單位近日以496.8萬元轉手予收租客，呎價12,420元。原業主帳賺81.8萬元或約20%，若扣減裝修費及稅款等使費，料實賺約29.7萬元。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，上述成交單位為新葵芳花園D座低層4室，實用面積約400平方呎，屬兩房間隔，開價505萬元，成交價496.8萬元，呎價12,420元。

短炒客415萬購超殘裝單位 再斥近40萬「全爆」

代理透露，原業主為資深投資者，去年9月以415萬元買入上址，打算短炒。單位當時狀態屬「超殘裝」，業主隨即斥資將近40萬元進行全屋翻新，工程涵蓋水電管線、鋁窗更換及防漏工程，並配備冷氣、水晶吊燈及指紋鎖等家電。雖然目前裝修僅完成約七成，但已吸引買家目光。

↓↓新葵芳花園D座低層4室↓↓

新買家同為投資者 日後收租或短炒

新買家為新晉長線投資者，目標是屋苑500萬元以下單位，因見上址叫價505萬元，雖然裝修仍未完工，但買家恐防之後多人搶，決定提早入市，經議價後以496.8萬元成交。代理透露，新買家打算將單位出租，料月租1.8萬元以上，但不排除日後會放售套現。

上手持貨四個月 單位升值約兩成

資料顯示，原業主持貨僅約四個月，帳面速賺81.8萬元離場，單位升值約20%。若扣減裝修費及稅款等使費，料業主實賺約29.7萬元。