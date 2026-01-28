馬鞍山天宇海3房蝕讓貨835萬沽　上手接火棒4年半、帳蝕165萬離場

二手市場回暖，有換樓買家斥資835萬元買入馬鞍山天宇海高層三房套單位，不過上手業主4年半前以1,000萬元購入單位，今轉手帳蝕讓165萬元或16.5％離場。



美聯物業分行首席高級營業經理李天傑表示，是次成交為馬鞍山天宇海5B座高層C室，實用面積約666平方呎，為三房套間隔，坐向東南，享開揚景觀。原業主最初以約890萬元叫價放盤，經議價後原業主願意減價55萬元，最終以835萬元成交，呎價約12,538元。

馬鞍山天宇海。（資料圖片/鄧詠中攝）

4年半前1000萬接火棒入市 今帳輸165萬

至於，新買家為區外換樓客，因見市場氣氛提升盤源逐漸減少，先前曾睇的單位多已售出。最終參觀該高層單位後，有感景觀開揚及近港鐵站，加上屋內裝修企理，即入市。

據了解，原業主於2021年7月以約1,000萬元購入上述物業，持貨至今約4年半，是次轉手帳面蝕讓約165萬元，單位期內貶值16.5％。