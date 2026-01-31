買4000萬豪宅送百萬二手車　搞唔掂一事　即變灰姑娘南瓜車｜燈神

如果有得畀你揀，一架200萬嘅「波子」同一架高球車，你會要邊個？香港興業（0480）旗下嘅愉景灣豪宅項目「意峰」，呢排以4,228萬元賣咗間屋仔。發展商見大客光臨，當然要識做，豪送一架聲稱價值200萬元嘅車畀買家。嘩，送成兩球咁大手筆！但咪住先，燈神戴返副眼鏡望真啲條款，原來架車唔單止係二手，仲要係高爾夫球車！最得意嘅係，如果個業主一年內搞唔掂一樣嘢，發展商仲有權收返架車添。



先講講呢單刁，成交嘅係意峰18號洋房，實用面積2,023平方呎，連埋花園天台，標準豪宅格局，呎價兩萬蚊左右。買家揀咗60日成交期，發展商係成交記錄冊寫明，包4.25%從價印花稅，仲送一架車畀買家。而成單交易嘅戲肉，就係嗰架隨樓附送、號稱身價200萬嘅「名貴」二手車。

愉景灣洋房項目意峰。（發展商提供）

愉景灣洋房送二手車 真正值錢係個牌

大啦啦幾千萬生意，送架二手車畀貴客，係咪有啲孤寒先？代理老友就笑燈神「唔識貨」。原來由香港興業發展及管理嘅愉景灣，係全港出名嘅「無車天堂」，限制私家車進入，除咗幾條專線巴士及的士外，其餘車輛一律唔准入。居民想自駕代步唯有靠高爾夫球車。重點來喇，可以喺愉景灣路面行嘅高球車，必須要有「鄉村車輛」牌，而發展商呢架車正正就係連牌送嘅。換言之，個舊車殼係其次，牌照先係真正嘅主角。

↓↓意峰2號及15號洋房示範單位↓↓

+ 9

送舊不送新 大玩「環保」一石二鳥

燈神又問過同區代理，其實呢個高球車牌照，理論上係可以拆出來，「移花接木」套落架新車度。而一架新車普遍市價約20萬左右，發展商實情可以買架新車再裝個二手牌，當全新禮物送畀業主，做得好好睇睇。但偏偏佢哋選擇送架二手車，感覺上似慳得就慳。又或者換個角度睇，發展商可能係為咗響應環保、循環再用，幫業主環保地球嘅同時，順便「環保」埋自己個荷包，簡直係一石二鳥Good Fit。

可在愉景灣道路上行走的高爾夫球車，須有「鄉村車輛」牌。（網上圖片）

500個牌兩萬人爭 高球車變另類投資產品

至於點解呢架細車仔會值兩球？全因「僧多粥少」四個字。愉景灣地方大，居民出行雖然有穿梭巴士搭，但班次唔多。所以對於區內住戶來講，呢架可以自由行駛嘅高爾夫球車就變得好重要。但政府自1994年起已經封頂，唔再發新嘅「鄉村車輛」牌，成個愉景灣由始至終得500個牌照。

隨住樓越起越多，住戶超過兩萬人，車就限死500架，價格自然水漲船高。資料顯示，愉景灣高球車連牌由初期幾萬蚊一部，炒到早幾年高峰期嘅200萬，升幅驚人。就算租車都唔平，月租差唔多要8,000蚊。以200萬車價計，租金回報近5厘。有報道指，呢條數當年吸引到唔少投資者入市，令高球車變身另類「投資產品」。

但政府自1994年起已經封頂，不再發新嘅「鄉村車輛」牌，全個愉景灣由始至終只有500個牌。（資料圖片）

一架高球車夠買兩架保時捷 外媒都睇到眼突

2018年仲有外媒專登報道呢個現象，話高爾夫球車貴過特斯拉（Tesla）甚至保時捷（Boxster），貴到離晒譜。燈神手痕格下價，架高球車連牌照值兩百萬，而一架全新保時捷「Macan Electric」SUV賣85.5萬，即係話一部愉景灣高球車嘅價錢，夠掃兩架保時捷之餘，都仲有錢剩！呢架時速得三四十公里、無門又無冷氣嘅細車仔，身價竟然超越時速220公里嘅保時捷，唔怪得之連外國人都睇到眼突。

高球車價高峰已過 「200萬」或係想當年

雖然高球車有價有市，聽落做贈品好吸引，但燈神都要潑盆冷水。發展商白紙黑字寫明送嘅車「價值200萬元」，似乎係用緊高峰期嘅「想當年價」。現實係近年經濟環境下行，高球車價都跟住回軟。睇返現時市場，車價似乎已經由高位回落唔少，一架帶租約嘅舊式四座位高球車叫價140萬至178萬，而供自用嘅舊式車叫價150萬至180萬，天價高球車恐怕已成明日黃花。

無牌業主一年內考唔到車牌 「南瓜車」隨時變返南瓜

話返轉頭，架車始終係送嘅，「有食唔食，罪大惡極。」但奇就奇在份厚禮唔係業主想拎就拎。根據《道路交通（鄉村車輛）規例》，喺愉景灣內駕駛高爾夫球車必須持有有效駕駛執照。所以燈神發現發展商嘅成交條款入面，正正有項相關內容：架高球車只可以轉名畀愉景灣業主，而該業主必須喺物業完成交易後一年內，成功完成所有高爾夫球車轉讓嘅批准、牌照或許可，否則視為放棄權益，發展商有權自行處理架車。

根據《道路交通（鄉村車輛）規例》，喺愉景灣內駕駛高爾夫球車必須持有有效駕駛執照。（條例截圖）

如買方未能於該物業成交後12個月內成功取得所有該哥爾夫球車轉讓所需批准/牌照/許可，則買方將不再享有或視作已放棄本備註以下之優惠，買方並不得就此事向賣方要求索償或任何補償。 ——愉景灣「意峰」成交記錄冊資料

講白啲即係，如果你係一個無駕駛執照嘅富豪，或者純粹想買樓收租嘅投資者，你必須喺12個月內點都要考到個駕駛執照返嚟！若然不幸考幾次都肥佬，一年內搞唔掂轉名手續，發展商就視你為「放棄權益」，有權收回呢架價值200萬嘅車。情節十足十童話故事《灰姑娘》咁，午夜鐘聲一響，你有車無牌，架「南瓜車」就會「啪」一聲變返南瓜。

如果業主一年內無法完成轉名手續，發展商就視為「放棄權益」，有權收回該價值200萬的車。（資料圖片）

四千萬買完樓轉頭要趕住學車？

燈神覺得呢鋪又唔怪得發展商嘅，法例係咁規定就無計喇。不過試諗下，業主啱啱簽完幾千萬支票，轉個頭就要去報名學車，一年內考唔到牌，仲會被人收返架「波子價」嘅二手高球車，呢單成交真係充滿黑色幽默。不過又咁講，對於買得起四千萬樓嘅貴客嚟講，兩百萬可能只係「濕濕碎」。燈神只係希望啲無牌嘅業主可以一Take過喇，事關喺呢個「無車天堂」下下行路返屋企都攞命㗎。