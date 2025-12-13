聯和「鄉紳」兩大家族不和　巨舖被清盤、折讓4成賤價求售｜燈神

近年工商舖市道持續下滑，部份物業價格水平較高峰插水一半或以上，情況極為恐怖，不少投資者見勢色唔對索性斷供，由得物業成為銀主盤。不過燈神留意到市場上最近有一個奇怪銀主盤個案，原業主就係「鄉紳」合資成立的聯和置業，佢地旗下粉嶺商場巨舖原本由兩個家族共同持有，但竟然因為不和，而要出動清盤人負責低價放售，叫價更較估值拆讓高達4成！



上述舖位就係粉嶺和睦街9號海聯廣場1樓101至103及105號商舖，物業建築面積約14,323平方呎，位於商場單邊位置，屬區內近年罕見的大樓面商舖放售，適合多元用途，包括大型零售店、健身中心或餐飲行業。

舖位前身就係區內其中一間大型酒家、已經停業的海聯皇宮大酒樓，向來都係服務周邊居民、學生及工業區上班人士；目前已經空置，但就保留基本酒樓廚房設施，如通風系統及防水地台等，如果新買家有意經營運餐飲，就可以即時節省前期投資成本。

粉嶺和睦街9號海聯廣場。

呢一類民生區巨舖通常做開酒樓，服務當區市民，基本上客路都係街坊客，生意十分穩定，但竟然被清盤出售，真係十分罕見，因此燈神都走去八卦一下。

有資深代理就同燈神講解箇中秘密，今次粉嶺海聯廣場巨舖出動清盤人負責放售，主要因為舖位原本由兩個家族共同持有，但雙方近年出現不和情況，最終傾唔掂數直接清盤，舖位就交由清盤人處理。而今次負責強制清盤為富事高諮詢（FTI Consulting）的相關人士。

估值7200萬 現時叫價4400萬、呎價僅3000元

舖位落入清盤人手中，通常都係快快脆賣咗佢就算，所以舖位叫價4,400萬元，呎價只係大約3,100元，屬於「工廈價」。但要留意返，舖位市場初步估值高達7,200萬元，呎價約5,000元，即係話意向價較估值低2,800萬元或4成。

因為兩個家族不和，所以拆讓4成推出放售，真係「同錢過唔去」。燈神聽聞原來呢兩家人，一邊就姓李，另一邊就姓彭，大家都係「新界鄉紳」，原來就係區內大業主聯和置業有限公司的創辦人。

聯和置業1947年由「鄉紳」合資成立 目前股東1162名

睇返資料，聯和置業早在1947年由一班「鄉紳」合資成立，1951年開設聯和墟發展商業，至今歷史都長達78年，呢間公司最架勢就係人多！睇返資料顯示，呢間公司目前嘅註冊股東多達1,162名，真係人多到嚇死你。

年初兩大家族鬧不和 舖位被收回、小店租客遭殃

其實今年1月份，呢間「鄉紳」地產公司已經出事，當時就有報道話佢地兩大家族鬧不和，其中一方早於2022年入稟控告另一方履行股東權利，申請將聯和置業有限公司清盤。當時有6個位於粉嶺和泰街的地舖物業，以及海聯廣場一樓一籃子舖位突然變成「銀主盤」，仲搞到一班租舖的小店老闆被通知要收拾舖內貨物，突然搬舖離場，錯失農曆新年生意檔期。

據燈神所知，以上舖位大部份都仲維持空置狀況，估計將會陸續推出市場放售，不過作為銀主貨，在目前零售市況下，都唔使寄望能夠以好價賣出。