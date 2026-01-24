油麻地五百呎舊樓135萬開拍　樓下藏毒窟、與道友做鄰居？｜燈神

今時今日喺香港，揸住百幾萬可以做咩？買個車位？畀個首期？諗起都心酸。不過最近拍賣場就出現一個「大隻蛤乸隨街跳」嘅單位，位於油麻地上海街425號，實用546呎，開價只係135萬，比起銀行估價300萬，足足打咗個四五折。計落呎價只係二千幾蚊，仲低過公屋。燈神一聽到，即刻心思思想去舉牌，點知再睇真啲……



拍賣場現「四五折」盤 兩千幾蚊呎平過公屋？

呢個單位位於油麻地上海街425號嘅低層，實用面積546平方呎，屬於業主盤，起拍價135萬，除返開呎價得2,473蚊。今時今日市區樓閒閒地都要萬幾蚊呎，喺油麻地呢個地段嚟講，呢個單位簡直係「時光倒流再倒流價」。

銀行對呢個單位嘅估價去到300萬，依家即係四五折大平賣。驟眼睇以為業主等錢使急讓，但原來「魔鬼在細節」，代理同燈神講想入市嘅買家預要Full Pay，即係一炮過俾曬錢，銀行較難做按揭。

好奇之下，燈神睇返資料，發現呢幢樓嘅入伙日期係1958年8月，樓齡足足68年，銀行喺按揭貸款方面自然會較為審慎。對於一般手頭資金有限嘅買家，呢個單位平係平，但要一炮過攞百幾萬現金，都真係唔係個個都得。

大廈內曾藏「毒窟」 道友拖人出街

點解個盤會平成咁？燈神一查即時心知不妙。原來呢個月15號，單位附近出咗單新聞。當日凌晨一點幾，有個58歲姓李嘅男子，被人發現倒臥喺上海街415號對開街頭位置，送院後證實不治。

1月15號有名58歲姓李嘅男子，被人發現倒臥喺上海街415號對開街頭位置，送院後證實不治。（翁鈺輝攝）

警方接手一查，發現劇情發展真係估佢唔到。原來死者懷疑喺上海街425號嘅一個樓上單位內吸毒暈倒，單位入面嘅人唔單止無Call白車救人，反而有三名大漢將佢由單位拖落去街度，當垃圾咁擗喺路邊就算數。警方隨即破門入屋，當場拉咗12個男女，檢獲咪達唑侖（俗稱藍精靈）同吸食工具，單位被揭發係毒窟。

警方入屋拘捕12名男女，單位被揭發為毒窟。（翁鈺輝攝）

警方檢獲懷疑咪達唑侖（俗稱藍精靈）及吸食工具。（保安局禁毒處網站截圖）

以為毒窟拎出嚟賣？原來係樓上樓下關係

燈神初頭睇新聞，心諗「唔係嘛？毒窟都拎出嚟拍賣？邊個敢買？」於是同代理講起，佢就解釋拍賣嘅唔係涉事單位，而係佢「樓上嗰層」。即係話呢個拍賣單位係「乾乾淨淨」嘅。

燈神再返睇早年嘅新聞，原來呢幢上海街425號發生過另一宗毒品案。早喺2023年6月，警方大陣仗入屋搜查，喺一個單位入面拉咗9個人，搜出懷疑海洛英、可卡因、冰毒甚至攻擊性武器。兩年之內，同一幢樓爆兩單毒品案，加埋拘捕超過20人。雖然警方大力掃蕩，但點解春風吹又生？

上海街425號於2023年發生過另一宗毒品案。（翁鈺輝攝）

「三無大廈」無王管 不法分子趁虛而入

其實理由好簡單，因為毒販睇中呢度「無王管」。佢極可能係「三無大廈」——即係無法團、無居民組織、無管理公司。呢類大廈長年無人管理，樓梯燈壞咗無人整，垃圾堆積無人掃。甚至成幢樓就好似無掩雞籠咁，大閘長開或者直頭無閘，閒雜人等可以自出自入，極可能吸引啲不法分子。今次毒窟，下次唔知係咩窟，街坊住得好唔安心。

政府多招出擊 三無大廈仍遍地開花

但實情燈神都見到，政府有落手做嘢去改善三無大廈。早喺2011年就搞咗個「居民聯絡大使計劃」，搵啲業主出嚟幫手夾份搞法團。到2022年又出多招，推出「大廈管理專業顧問服務計劃」，委聘非政府組織（NGO）去接觸啲街坊，協助籌組法團。

去到2025年仲喺油尖旺、深水埗同九龍城等舊區試行「聯廈聯管」計劃，即係附近幾幢舊樓夾埋請同一間管理公司，咁就唔使一幢樓硬食晒啲管理費，大家攤分慳返啲錢，又有返專業管理。

但政府數據顯示，截至2024年12月，全港仍有成3,067幢三無大廈。當中油尖旺區有成368幢，距榜首嘅深水埗區僅差一幢。講到尾，三無大廈嘅問題係多區共同面對嘅難題，唔係一朝一夕搞得掂。

截至2024年12月，全港有3,067幢三無大廈。（立法會文件截圖）

三無大廈亂象叢生 籲政府裝閘幫街坊

最後燈神覺得，與其等出事先拉人，倒不如政府再加快出手，先幫啲三無大廈引入基本嘅保安配套。就算一時三刻未必做到咁齊全，至少裝返隻閘，都已經幫到好多老街坊。因為畀著係燈神，都唔想見到自己樓下周不時「開片」㗎。