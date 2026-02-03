租客「升呢」做業主！1660萬購租住單位　上手慘輸一伙太古城兩房

租金水平節節攀升，有租客索性入市做業主。北角柏蔚山一伙三房套單位，最新以1,660萬元成交，呎價20,024元。據悉，新買家為由一手入伙居住至今的長情租客，而原業主持貨近8年，帳蝕827萬元或33%離場。該蝕讓金額足以購買太古城一伙583平方呎低層兩房單位。



中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，上述成交單位為柏蔚山2座高層H室，實用面積829平方呎，屬三房套間隔，望部份海景。單位最新以1,660萬元成交，呎價20,024元。

買家為現租客 「近水樓台」承接單位

據了解，買家為該單位的長情租客，由一手入伙居住至今。該租客眼見樓市回暖，曾於同區覓盤，惟發現市場盤源的造價已水漲船高。

其後適逢業主放售現租住單位，該租客考慮到已習慣上址環境，與其捱貴樓兼受搬遷之苦，倒不如「近水樓台」直接承接，遂決定轉租為買，主動向業主洽購。最終成功由租客晉升為業主。

成交單位為柏蔚山2座高層H室，實用面積829平方呎，採三房一套間隔。（吳鍾坤攝）

低估價最多8.2%

參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為1,748萬元，而中銀估價為1,809萬元，即該單位的成交價較估價低約5%至8.2%。

上手近8年帳輸827萬 夠買太古城低層兩房

資料顯示，原業主於2018年6月以2,487萬元購入單位，持貨近8年，是次轉手帳面蝕讓827萬元，單位貶值33%。

參考成交資料，太古城翠湖台一伙583平方呎的低層兩房戶，於上月中以800萬元沽出。換言之，上址原業主沽貨的蝕幅，足夠買一間太古城兩房單位。