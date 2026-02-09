用家變炒家！438萬沽葵涌守運樓兩房　半年扣使費實賺70萬｜多圖

樓市氣氛轉好，有自住業主因見近期樓市上升，有感新買入單位有「水位」決定放盤，由用家變炒家，最終持貨約半年，以438萬元沽葵涌守運樓兩房戶，轉手帳面獲利78萬元。如扣使費仍獲利約70萬元離場。



美聯物業分行營業經理陳偉健表示，是次成交為葵涌守運樓低層D室，實用面積約405平方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主最初買入單位是作自用，但因為見樓市近期上升，見單位有「水位」獲利於是決定放盤。

↓↓葵涌守運樓低層D室↓↓

+ 1

見單位有「水位」獲利 變身炒家438萬沽貨

單位最初以450萬元叫價放盤，終累減12萬元後，終以438萬元沽出，呎價10,814元。陳偉健透露，該業主在賣出後，已買入葵芳另一洋樓單位自住。至於，新買家為區內換樓客，因認為息口向下將利好後市，決定議價入市。

據悉，原業主於2025年7月以360萬元買入作自用，持貨至今6個月，是次轉手帳面獲利78萬元，單位期內升值21.7%。即使扣除稅務等使費約7.99萬元，料實賺約70萬元離場。