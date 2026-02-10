資深代理落場短炒　423萬沽北角胡日皆大廈　兩個月笑袋103萬走

近期樓價回升，地產代理亦加入短炒行列。北角胡日皆大廈一伙兩房單位，新近以423萬元沽出，呎價約11,882元。據悉，原業主區內資深地產代理，持貨僅兩個月，樓價炒高103萬元或約32.2%。若扣除使費，料實賺約95.6萬元。



上述成交單位為胡日皆大廈低層A室，實用面積356平方呎，屬兩房間隔。單位於上月底以423萬元成交，呎價約11,882元。

資料顯示，原業主以龍悅國際有限公司（NEW ELEGANT INTERNATIONAL LIMITED）名義作登記，其董事為黃文龍（WONG, MAN LUNG CHRIS），與世紀21地產北角區執行董事黃文龍的中英文姓名相同，料為同一人。

成交單位為胡日皆大廈低層A室，實用面積356平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

高估價約23.3%成交

參考網上銀行對該物業的估價，恒生估價為343萬元，即該單位的最新成交價較估價高約23.3%。

持貨僅兩個月 樓價炒高103萬

據悉，該代理於去年11月底斥320萬元購入上址，持貨僅兩個月，於今年1月底沽貨，帳賺103萬元，樓價期內炒高約32.2%。若扣除使費，料實賺約95.6萬元。