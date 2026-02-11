輸埋先過年！元朗Park YOHO業主657萬沽三房　10年轉手帳面輸54萬

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓個案。當中Park YOHO有業主新近以657萬元沽三房，呎價10,860元。持貨近10年，轉手帳面蝕讓逾54萬元離場。



中原地產區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗Park YOHO1B期Park YOHO Venezia 2B座高層C室，實用面積605平方呎，屬三房間隔。原業主最初以665萬元叫價放盤，單位減價8萬元後，新近以以657萬元沽出，呎價10,860元。另據網上銀行估價資料，上述單位中銀估價則為623萬元。即最新成交價較估價高5.5%。

持貨近10年轉手帳蝕54萬

至於，原業主於2016年7月以711.07萬元一手購入單位，持貨至今近10年，是次轉手帳面蝕讓54.07萬元，單位期內貶值7.6%離場。