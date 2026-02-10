兄弟賣樓分身家　435萬售友光大廈三房　移民客入市作探親落腳點

樓市氣氛逐漸升溫，不少買家積極入市。灣仔友光大廈一伙三房單位，新近獲一名移民人士承接。該買家為求回港探親時能有「落腳點」，斥資435萬元購入單位，呎價約7,449元。據悉，該單位屬於「遺產貨」，由兩兄弟共同持有。賣方一家早於1969年買入單位，持貨至今長達57年，現沽出升值431.51萬元或約124倍。



利嘉閣地產分區董事梁國樑表示，上述成交單位為友光大廈高層6室，實用面積約584平方呎，採三房間隔，外望鬧市景。代理透露，該盤屬「遺產貨」，由兩兄弟共同持有。放盤相片可見，單位保養良好，內籠新凈企理。

↓↓友光大廈高層6室↓↓

+ 4

移民客冀回港探親有固定居所 斥435萬入市

而新買家為移民人士，屬意回港探親時能有固定居所，故早前開始搵盤。該買家見上址間隔合用，加上業主意向價符合預算，故決定以435萬元買入單位，呎價約7,449元。

持貨57年 升值約124倍

資料顯示，原業主一方早於1969年以約3.49萬元買入單位，單位於約57年間升值431.51萬元或約124倍。