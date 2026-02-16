北角豪景煙花海景兩房1367萬沽　超長情業主55年狂賺179倍｜多圖

二手市場轉旺，北角豪景有超長情業主以1,367萬元連車位沽出煙花海景兩房，持貨55年，帳面大賺1,359.4萬元或近179倍離場。



中原地產分行首席分區營業董事林志達表示，是次成交為北角豪景高層C室，實用面積836平方呎，屬兩房套連工人套房間隔，向西南，望煙花海景。據單位放盤圖片所見，內櫳有企理裝修、客飯廳分明，以及有不少掛畫。

↓↓北角豪景高層C室↓↓

持貨55年、升值近179倍

單位自2025年10月以1,380萬元叫價放盤，最終以1,367萬元連車位沽出，呎價16,352元，屬市價成交。至於，新買家因鍾情屬高層且望煙花海景，加上附設車位及連裝修，遂決定入市自住。

據悉，原業主於1971年以7.6萬元一手購入，持貨至今約55年，是次轉手帳面大賺1,359.4萬元，單位期內升值近179倍。