長揸十年都無水位　馬鞍山薈朗一房蝕4萬沽　買家抽西沙新盤無果

新盤市場銷情暢旺，部分抽籤無果的準買家回流二手。馬鞍山薈朗一伙一房戶新近以438萬元沽出，呎約約14,747元。買家為新盤向隅客，曾入飛抽西沙Sierra Sea新盤無果，故轉戰二手市場。而原業主持貨約十年，帳蝕約4.2萬元。



美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，涉及單位為薈朗1座高層B7室，實用面積約297平方呎，屬一房間隔，單位叫價455萬元放盤。而新買家為外區客，曾經入票西沙Sierra Sea新盤，惟未能抽中，遂回流二手市場尋寶。該買家見上址合預算，故議價後以438萬元承接，呎價約14,747元。

涉及單位為薈朗1座高層B7室，實用面積約297平方呎，屬一房間隔。（資料圖片）

貴過估價最多約12.9%

參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為388萬元，而恒生估價為416萬元，換言之，上述單位的最新成交價較估價高約5.3%至約12.9%。

上手持貨約十年 近乎平手離場

資料顯示，原業主於2016年8月以約442.2萬元購入上述物業，持貨約十年至今轉手，帳面近平手離場，微蝕約4.2萬元。