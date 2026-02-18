長揸十年都無水位 馬鞍山薈朗一房蝕4萬沽 買家抽西沙新盤無果
撰文：李煥好
出版：更新：
新盤市場銷情暢旺，部分抽籤無果的準買家回流二手。馬鞍山薈朗一伙一房戶新近以438萬元沽出，呎約約14,747元。買家為新盤向隅客，曾入飛抽西沙Sierra Sea新盤無果，故轉戰二手市場。而原業主持貨約十年，帳蝕約4.2萬元。
美聯物業高級分區營業經理楊震霆表示，涉及單位為薈朗1座高層B7室，實用面積約297平方呎，屬一房間隔，單位叫價455萬元放盤。而新買家為外區客，曾經入票西沙Sierra Sea新盤，惟未能抽中，遂回流二手市場尋寶。該買家見上址合預算，故議價後以438萬元承接，呎價約14,747元。
貴過估價最多約12.9%
參考網上銀行對該物業的估價，中銀網上估價為388萬元，而恒生估價為416萬元，換言之，上述單位的最新成交價較估價高約5.3%至約12.9%。
上手持貨約十年 近乎平手離場
資料顯示，原業主於2016年8月以約442.2萬元購入上述物業，持貨約十年至今轉手，帳面近平手離場，微蝕約4.2萬元。
CCL報149.39點、按周升1.47% 展望馬年樓價穩步上升一成以上中原住宅部1月營業額4.5億、創歷年1月新高 促成逾2400宗成交納米樓現「摸貨」 內地客找數前沽上環AVA128 扣埋開支淨袋？萬撻訂重災區「見紅」 柏瓏兩房618萬沽慘蝕兩球 投資客追價入市