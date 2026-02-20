屯門公屋租出私樓價！良景邨一房戶月租9300元　秘訣竟是......

租務市場熾熱，公屋市場亦錄新租賃成交。「租者置其屋計劃」之一的屯門良景邨，一伙一房已補地價單位新近以每月9,300元租出，呎租25.4元。據悉，該租客心儀單位附全新裝修，故決定租下，而原業主料享約3.4厘租金回報。



祥益地產高級分行經理龍超君表示，上述租出單位為良景邨4座（良智樓）低層7室，實用面積366平方呎，採一房一廳間隔。據悉，單位日前獲區內客垂青，心儀單位剛完成翻新工程，屋內煥然一新，可即租即住，加上業主願意調整減租200元，該租客遂便決定以月租9,300元承租單位，呎租為25.4元。

上述租出單位為良景邨4座（良智樓）低層7室，實用面積366平方呎，採一房一廳間隔。（資料圖片）

另外參考屯門區內面積相若的私樓租金水平，涉及屯門市廣場一伙兩房高層單位，實用面積為353平方呎，於去年12月以9,800元租出，月租僅較上述良景邨單位貴500元。

料業主享3.4厘租金回報

翻查資料， 如以現時同類型單位的市值估價約330萬(已補地價)作計算，該單位的租金回報高達3.4厘。