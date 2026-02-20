屯門公屋租出私樓價！良景邨一房戶月租9300元 秘訣竟是......
撰文：李煥好
出版：更新：
租務市場熾熱，公屋市場亦錄新租賃成交。「租者置其屋計劃」之一的屯門良景邨，一伙一房已補地價單位新近以每月9,300元租出，呎租25.4元。據悉，該租客心儀單位附全新裝修，故決定租下，而原業主料享約3.4厘租金回報。
祥益地產高級分行經理龍超君表示，上述租出單位為良景邨4座（良智樓）低層7室，實用面積366平方呎，採一房一廳間隔。據悉，單位日前獲區內客垂青，心儀單位剛完成翻新工程，屋內煥然一新，可即租即住，加上業主願意調整減租200元，該租客遂便決定以月租9,300元承租單位，呎租為25.4元。
另外參考屯門區內面積相若的私樓租金水平，涉及屯門市廣場一伙兩房高層單位，實用面積為353平方呎，於去年12月以9,800元租出，月租僅較上述良景邨單位貴500元。
料業主享3.4厘租金回報
翻查資料， 如以現時同類型單位的市值估價約330萬(已補地價)作計算，該單位的租金回報高達3.4厘。
新年慘蝕錢 逸瓏園兩房低市價沽出 樓價「重創」唔見4成｜多圖紀惠湯文亮4億沽灣仔酒店蝕4成 現作青年宿舍BeLIVING Youth Hub大年初一入市！買家390萬買葵涌運芳洋樓 上手14年賺獲利逾一球美聯：本年不足2個月住宅交投破1萬宗 5年來首次 金額有望千億荔枝角昇悅居高層兩房戶 815萬元易手 原業主持貨20年帳賺551萬