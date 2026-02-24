財案前入市 回流客斥1253.8萬購春和海景花園三房 心儀具歐陸風
新一份財案將於本周三（25日）公佈，有買家偷步入市。鄰近黃金海岸沙灘的春和海景花園，一伙三房套單位最新以1,253.8萬元售予外國回流客，呎價12,033元，另連一個車位。原業主持貨約8年，帳蝕126.2萬元或約9%。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交單位為春和海景花園C座高層2室，實用面積1,042平方呎，採三房套兩廳間隔。該單位新近以1,253.8萬元連一個車位成交，呎價12,033元。
心儀屋苑具歐陸情懷 斥1253.8萬連車位購入
代理透露，新買家為外國回流客人，習慣外國生活，心儀屋苑鄰近生活圈黃金海岸彷似歐陸情懷，並且屋苑鄰近遊艇會、沙灘及酒店。加上該買家心儀屋苑屬低密度，單位內享沙灘海景，於是隨即議價購入。
較銀行估價貴約7%
參考網上銀行物業估價，恒生網上估價為1,177萬元，而中銀估價為1,193萬元，即上址最新成交價較估價貴最多約7%。
原業主持貨約8年 帳蝕126.2萬離場
資料顯示，原業主於2018年以1,380萬元購入，持貨約8年 ，帳面蝕126.2萬元，樓價期內貶值約9%。
