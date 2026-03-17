昔日狂掃豪宅、啃辣稅近億　內地客九肚尚珩洋房輸57%、實蝕1.3億

雖然近期物業市道回暖，豪宅市場更屢錄高價成交個案，不過新界豪宅區沙田九肚卻出現驚人蝕讓個案。九肚尚珩一伙由內地客持有的洋房新近以6,365萬元沽出，較2019年買入價約1.47億元，帳面大幅蝕讓57%。若計及樓價貶值、昔日辣招稅及賣出時的佣金支出，該名內地客合共實蝕1.28億元。



上述洋房為尚珩1號洋房，實用面積3,595平方呎，屬5房4套房間隔，樓高3層，設1,768平方呎私人花園連私人游泳池、91平方呎平台及826平方呎私人天台。

新買家料為一家澳洲發展商

該豪宅洋房在2月中以6,365萬元沽出，成交呎價17,705元。資料顯示，新買家為STONEBRIDGE PROPERTY GROUP LIMITED，與一家澳洲發展商名字相同。

九肚尚珩。

內地客蘇劍鋒2019年斥3億掃豪宅、繳辣招稅九千萬

至於洋房原業主為蘇劍鋒（登記名字為苏剑锋），據悉他在2019年多次大手掃入本地豪宅物業，涉及4項豪宅，總樓價超過3億元，當時更繳付逾9,000萬元辣稅，相關豪宅包括九龍塘賢文禮士、何文田皓畋。

尚珩洋房貶值57%、料實蝕金額1.28億

而最新大幅蝕讓的尚珩1號洋房，由蘇劍鋒於2019年4月份斥資1.4698億元買入，當時呎價高達40,885元。當時蘇劍鋒買入這幢尚珩洋房時，繳付高達樓價30%的辣招稅，涉及4,409.4萬元。

若計及尚珩樓價帳面貶值57%，涉及8,333萬元，以及當日買入時的辣招稅4,409.4萬元，還有賣出時的佣金支出約64萬元元，內地客蘇劍鋒合共實蝕1.28億元。