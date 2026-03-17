金鐘甲廈又見紅！力寶中心近兩千呎單位2790萬沽 十年慘蝕逾25%
撰文：李煥好
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甲廈空置率依然高企，拖累相關物業成交價格。金鐘力寶中心一個中層單位，最新以2,790萬元成交，呎價約1.5萬元。原業主於約10年前斥3,740萬元購入，現沽貨帳蝕950萬元或約25.4%走。
市場消息指出，上述成交物業為力寶中心第1座中層07室，建築面積約1,860平方呎，最新以2,790萬元成交，呎價約1.5萬元。資料顯示，原業主於2016年7月以3,740萬元購入，持貨至今約10年，現沽貨帳面蝕950萬元，物業期內貶值約25.4%。
力寶中心不乏大幅虧損個案
事實上，力寶中心近期不乏大幅虧損個案。最新於本月初，世茂集團（0813）創辦人許榮茂以約2.5億元沽出名下力寶中心全層物業，持貨13年帳蝕約2.5億元或約50%，成交呎價不足1.4萬元。而接貨新買家為鷹君（0041)。
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