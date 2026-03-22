牛池灣怡富花園「沙士貨」450萬沽　長情業主23年大賺三球半離場

近期樓市成交回暖，有長情業主持貨23年轉手，帳面勁賺352萬元離場。牛池灣怡富花園兩房「沙士貨」新近以450萬元沽出，呎價11,307元，單位期內升值3.6倍。



世紀21地產聯席董事劉倩彤表示，是次成交為牛池灣怡富花園高層B室，實用面積為398平方呎，屬兩房設計，望西南開揚景，原業主放盤5個月，最初以480萬元放盤，最終減價30萬元或6.25%，終以450萬元沽出，呎價為11,307元。

↓↓牛池灣怡富花園高層B室↓↓

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持貨23年勁升3.6倍

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為452萬元，而中銀估價則為495萬元。即最新成交價低估價最多9%。參考同類成交單位同屬B室，實用面積相同較是次成交低7層，在2025年11月初以398萬元沽出，反映同類成交在4個月內升13%。

至於，原業主於2003年以約98萬元買入，持貨至今23年，是次轉手帳面升值352萬元，單位期間大幅升值約3.6倍。