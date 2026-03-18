DEEP WATER SOUTH 6A期周日賣93伙　最平九球、7成單位預留大手客

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期DEEP WATER SOUTH，其中第6A期MONT BLUE今日（18日）上載銷售安排，定於本周日（22日）早上11時，以價單形式發售93伙，折實價由906.8萬元起，折實平均呎價約29,055元。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第6A期MONT BLUE自開價後，展銷廳於本周末錄得逾4,000人次參觀，暫收逾1,500個認購登記，超額認購逾15倍。

入票人士中，大概4成為內地客，約6成屬本地客；按地區劃分，港島區佔約6成，九龍區佔約3成，其餘約1成屬新界區。更不乏4成屬內地專才或高收入人士，另外，亦有10組大手客表示至少買一層或以上單位。

MONT BLUE周日發售93伙、折實均價29055元

他續指，第6A期今日上載銷售安排，以價單形式發售93伙，定於本周日（22日）早上11時開售。該批單位中42伙為一房開廚戶，21伙為兩房開廚戶，30伙為兩房一套戶，折實價介乎906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價約26,785至32,714元，折實平均呎價約29,055元。按定價計，該批單位市值約13.93億元。

預留七成單位予大手客選購、最多買4伙

當日買家將分為3組，當中S組為先前曾購買第6B期之買家，可選購1至4伙指定單位，而A組可選購3至8伙，B組則可選購1至2伙。黃光耀又透露，將預留約七成單位予大手客選購。

6A期首批平均呎價29,055元

首批93伙，包括42個1房（開放式廚房）、21個2房（開放式廚房）及30個2房1套（梗廚）；單位實用面積由337至577平方呎，價單1號提供5種付款辦法、5種折扣優惠，買家可享最高15%折扣。今批單位折實售價906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價由26,785至32,714元，折實平均呎價29,055元。

項目補地價金額49.4億 每呎補地價約9818元

黃竹坑站上蓋「港島南岸」第六期為該站最後一期住宅發展項目，位處項目東北面，靠近港鐵站，住宅樓面面積上限近50.4萬平方呎。項目補地價金額為49.4億元，每呎補地價約9,818元。連同補地價金額，估計每呎樓面地價1.6萬至1.8萬元，市值約81億至91億元。