老字號大聯咖啡套現！1960萬沽火炭工廈廠　揸15年賣半層近乎回本

工商物業交投保持穩定，2026年連續兩個月全港工廈買賣成交維持在近約200宗水平。火炭協興工業中心一伙中層戶近日以約1,960萬元成交，呎價約4,206元。而買家為SML集團相關人士，購入上述物業擬作自用。



原業主則為香港飲食界咖啡及紅茶供應商之一「大聯咖啡」，成立至今逾60年。大聯咖啡於約15年前以2,000萬買入同層兩伙單位，如今單單賣出其中一伙就已套現1,960萬元，近乎回本。



中原（工商舖）工商部高級分區營業董事張志傑表示，涉及物業為火炭坳背灣街27至31號協興工業中心15樓B室，最新以約1,960萬元成交。該單位面積約4,660平方呎，平均呎價約4,206元。

火炭坳背灣街27至31號協興工業中心。

買家為SML集團相關人士 購入擬作自用

代理透露，新買家為區內用家。資料顯示，該買家以「弘揚有限公司（SPREAD SIGHT LIMITED）」名義作登記，其董事為孫明豐及孫燕華，為SML集團創辦人孫少文之兒女。該集團從事服裝商標織造，為全球第二大品牌標籤服務供應商，生產線及業務遍佈全球三十多個國家。

SML集團創辦人孫少文。（左二）

原業主為大聯咖啡 仍持同層一伙單位自用

張志傑透露，原業主為大聯咖啡，創立於1964年，供應香港大小茶檔之咖啡及西冷紅茶，為香港傳統茶檔主要供應商之一。其早於2011年以約2,000萬元購入15樓A及B室，面積合共逾9,300平方呎。

繼是次售出B室後，大聯咖啡仍持有A室單位作自用。他另指，新買家看好項目位置及樓層實用率高，加上有貨車𨋢直接到此層，故趁工商物業價格趨穩定時入市。

該廈成交呎價走勢穩定

據瞭解，協興工業中心多為企業用家持有，放盤量少，最近一宗成交要追溯至2024年9月，該廈14樓B室連車位，面積約4,660平方呎，成交價約1,950萬元，平均呎價約4,184元，與是次成交相比，該廈成交呎價走勢穩定。

協興工業中心於1982年落成，樓齡約44年，樓高16層，距離火炭港鐵站及巴士總站數分鐘步程。物業配套方面，設有1部客用、2部貨用升降機及2部貨車升降機。