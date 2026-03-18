前港姐季軍「楷女郎」郭嘉文沽貨　九龍塘天池屋7840萬沽、蝕27%

市區豪宅繼續出現大蝕讓個案。曾有傳與「小小超」李澤楷屬情侶關係、榮升「千億女友」的2015年港姐季軍郭嘉文，市傳最新以約7,840萬元沽出九龍塘逸瓏一伙「天池屋」。不過對比2017年單位買入價1.068億元，是次沽貨大幅貶值2,840萬元，蝕幅高達27%。



據代理消息稱，上述成交單位為廣播道1號逸瓏5座的天池屋，實用面積約2,188平方呎，採四房雙套間隔，設有天台及泳池合共1,855平方呎，市傳最新以約7,840萬元沽出，成交呎價約35,832元。

2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動 大方合照任影唔嬲。（香港01）

2017年買入價1.068億

翻查資料，上述物業在2017年2月透過郭嘉文名義登記購入，成交價1.068億元，不過當年物業買賣文件由李澤楷旗下盈大地產（0432）時任執行董事李智康負責簽署，而當時市場一直指郭嘉文為李澤楷女友，不過直至2021年傳出二人分手的消息。

此外，直至2020年，該單位才由中信銀行（國際）承造按揭，按揭人為郭嘉文，若以最新成交價計，單位帳面貶值2,840萬元或27%。

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2017年郭嘉文購入九龍塘逸瓏天池屋，成交價1.068億元，呎價近5萬元，一度創項目呎價新高。（Instagram／@karmen_kkm）

郭嘉文當年選港姐時個樣。(節目截圖)