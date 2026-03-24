葵涌永建路佳寶食品中心全幢工廈3.5億放售　每年租金收入780萬

大額工廈物業放售。由私人業主持有的葵涌永建路19至21號佳寶食品中心全幢工廈，新近推出市場放售，連約意向價3.5億元。



利嘉閣（工商舖）地產葵涌-工商部聯席董事葉斐明表示，上述葵涌永建路19至21號佳寶食品中心全幢，建築面積約70,258平方呎，業主意向售價約3.5億元，折合每方呎意向價約4,981元。

葉氏指，物業現連租約出售，每年租金收入約780萬元。物業樓高十三層，設有車場可入40呎貨櫃及設有貨台，並配備三部載貨升降機及一部載客升降機，上落相當方便。大廈分層建築面積由約5,300餘方呎至7,200餘方呎，個別樓層設有冷凍食品設備，特別適合凍肉批發等行業。

另市場消息，上述全幢工廈早年曾由佳寶租用，而業主為金怡豐(亞洲)有限公司，並非佳寶或相關人士。

葵涌永建路19至21號佳寶食品中心全幢，建築面積約70,258平方呎。

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