陶傑妻兒3198萬沽碧瑤灣四房連車位　持貨19年帳面賺六成

樓市回暖，有名人沽售旗下豪宅物業。主持電台節目《光明頂》的知名時事評論員陶傑（原名曹捷），其妻子曾行之及兒子曹泰澄新近以3,198萬元沽出薄扶林碧瑤灣一伙四房戶連車位，持貨約19年升值約62%。



上述成交個案為碧瑤灣42座中層戶，實用面積2,079平方呎，採四房一套間隔，在4月初以3,198萬元連車位沽出，成交呎價15,382元。

2007年買入價1968萬

單位原業主為亞裕發展有限公司（ASIAN PROFIT DEVELOPMENT LIMITED），於2007年底以1,968萬元連車位購入，帳面升值1,230萬元或約62%。該公司董事目前包括陶傑的妻子曾行之，以及兒子曹泰澄。

陶傑（原名曹捷）。（資料圖片）

陶傑（原名曹捷）。（資料圖片）

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