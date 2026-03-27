旺角柏齡大廈全層2300萬放售、劈價15%　安老院鐵約租金回報近5厘

有業主見樓市氣氛回暖，再度將旗下全層安老院舍物業推出市場。旺角柏齡大廈基座由老人院承租的全層舖位，最新以意向價約2,300萬元放售，叫價較兩年前下調約15%。該物業若以開價成功售出，料業主帳賺約300萬元或15%。



中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事陳權威表示，是次放售的物業位於旺角窩打老道57至59號柏齡大廈二樓全層，面積約4,000平方呎，目前以連租約形式出售，意向呎價約5,750元, 總意向價約2,300萬元。

現由老人院承租 租金回報近5厘

陳權威透露，物業現由一間老人院承租，月租約9.3萬元，租金回報率接近5厘，由於租戶經營穩定，租約具長期保障，屬市場罕有的「鐵租」盤。而業主曾於2023年底曾以約2,700萬元放售，惟隨市場氣氛及價格變化，近期再度推出市場，叫價亦隨之下調約400萬元或約15%，更貼近現時市場水平。

是次放售的物業位於旺角窩打老道57至59號柏齡大廈二樓全層，面積約4,000平方呎。（代理提供）

業主於五年前買入價2000萬

翻查資料，業主於2021年3月以約2,000萬元購入，現以約2,300萬元放售，若成功沽出，帳面可獲利約300萬元或15%。

旺角柏齡大廈。（資料圖片）

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