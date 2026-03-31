樓市回春救蝕讓盤？滿名山罕見獲利3房1100萬沽　8個月短炒賺86萬

二手市場轉活，連一向蝕讓不斷的青山公路二手盤亦錄短炒獲利個案。當中屯門滿名山滿庭一伙近千呎三房戶以1,100萬元沽，原業主持貨僅8個月，轉手帳面獲利140萬元，如扣除稅務、代理佣金等使費仍實賺逾86萬元離場，屬青山公路罕見獲利個案。



滿名山滿庭三房1100萬沽

晉誠地產分行高級營業經理姚頌溏表示，是次成交為滿名山滿庭2座高層B單位，實用面積976平方呎，屬三房連工人套廁間隔，向南全海景，新近以1,100萬元沽出，呎價11,270元。據知，原業主最初入市是打算作自用，惟後來計劃有變，單位「唔夠用」決定放賣。至於，新買家為國內專才，是次入市作自用。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為974萬元，而恒生估價則為1,035萬元。即最新成交價較估價高6.3%至12.9%。

↓↓滿名山滿庭2座高層B單位↓↓

2016年一手成交價接近1700萬

據悉，上述單位最早在2016年11月以1,694,8萬元一手沽出，及後獲原業主在2025年6月以約960萬元買入成功執平貨。

扣除稅務、代理佣金等使費 仍實賺逾86萬

以最新成交價1,100萬元計算，持貨至今8個月，是次轉手帳面獲利140萬元，單位期內升值15%。即使扣除稅務、代理佣金等使費約53.6萬元，料實賺約86.4萬元離場。

首三個月錄14宗二手 僅只有3宗賺錢離場

如連同是次成交，滿名山滿庭今年首三個月錄14宗二手成交，當中獲利個案僅只有3宗，餘下為11宗蝕讓個案，其蝕幅由10%至33%不等。換言之，今次獲利個案實屬青山公路半新盤罕見。