屯門隱世孤島開放式戶勁蝕！投資者180萬執平貨　上手11年輸15%

二手市場轉活，惟有「隱世孤島」之稱的屯門龍珠島別墅繼續蝕沽，當中連租約開放式單位，新近以180萬元成交，呎價6,294元，上手業主持貨至今約11年，轉手帳面蝕約15%離場。



投資者180萬連租約買龍珠島別墅低層

市場消息指，該單位為屯門龍珠島別墅F1座低層6室，實用面積286平方呎，屬開放式間隔，可望內園。單位用作收租用，業主最初以200萬元叫價放盤，新近以減價20萬元，終以180萬元連租約沽出，呎價6,294元。

至於，新買家為投資者，見現時樓價吸引，且400萬以下物業印花稅只需100元，計劃購入細價樓作收租用途，最終因鍾情單位裝修企理及連租約，可即買即收租，故決定洽購。

2018年300萬內部轉讓 11年輸一成半

據知，原業主最早以聯名方式在2015年9月以約213萬元購入上述物業，直至2018年12月以300萬元內部轉讓並改以單一業主持有。換言之單位至今近11年，是次轉手帳面蝕讓約33萬元，單位期內輸15.5%。不過，由於單位用作收租用，料租金可抵銷部份蝕幅。

龍珠島位處青龍路9號，鄰近掃管笏和小欖，島上設有一條短堤連接陸地。