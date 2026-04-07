大圍柏傲莊III示範單位曝光　千呎大宅4間客房齊望城門河｜多圖

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站現樓新盤柏傲莊III，在5日復活節長假期共錄超過1萬參觀人次，新世界營業及市務部總監何家欣表示，該盤預計最快明日上載銷售安排招標發售三房、四房河景大單位，預計提供近100個單位，稍後時間將推出價單單位。此外，發展商今日首度開放柏傲莊III兩個現樓示範單位予傳媒參觀。



料明日上載銷售安排招標三房、四房

新世界營業及市務部總監何家欣表示，近日柏傲莊III的睇樓人士以用家為主，同時也有部分大手客，預計復活節長假期完結後，外遊市民陸續回港將出現另一波睇樓高峰。

新世界營業及市務部總監何家欣（左）。

↓↓柏傲莊III第8A座59樓B室四房大宅↓↓

「紫蘇」設計靈感 4間客房齊望城門河

發展商今日首度開放柏傲莊III兩個現樓示範單位予傳媒參觀，包括第8A座59樓B室，實用面積1,269平方呎，採四房雙套連工作間及洗手間設計。單位廳房同向，飽覽最前席城門河景。單位以「紫蘇」為設計靈感。設計融入自然意象與「Duo Living」創新空間概念。

至於另一伙為第8A座59樓A室，實用面積1,210平方呎。值得留意，兩個單位同樣為四房雙套間隔，單位四間房間採同向設計，即所有睡房及大廳均可望向城門河景觀。

↓↓柏傲莊III第8A座59樓B室四房大宅↓↓

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