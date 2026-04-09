荃灣站旁富華中心三千呎樓上舖　獲食肆20萬承租、較高峰低46%

零售數字回暖，民生區舖市錄得食肆租務個案。與港鐵荃灣站一橋之隔的富華中心商場的逾三千呎樓上舖，過去大約兩年一直交吉空置，不過有代理消息指出，該舖位新近獲飲食集團以每月約20萬元承租。



上述新租出的舖位為荃灣青山公路荃灣段210號富華中心商場2樓B號舖，面積約3,200平方呎，新近以每月約20萬元租出，成交呎租約62.5元。據了解，新租戶為飲食集團，預計簽下3年租約。

舊租戶日式食肆月租23萬

至於舖位上一個租戶為日式食肆豚本家，早前月租約23萬元，不過最近一至兩年已經遷出，其後舖位一直交吉，並以每月約22萬元放盤。

高峰期東亞銀行月租36.8萬

翻查舊資料，該舖位再對上一個租戶為東亞銀行，早於2011年以每30萬元租用該舖位，其後在2015年續租，租金升至每月約36.8萬元。以最新月租約20萬元計算，租金較高峰時回落約46%。

荃灣青山公路荃灣段210號富華中心商場。

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