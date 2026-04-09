萊特維健董事長執平貨！5797萬買TML廣場單位　上手9年輸逾2000萬

工商舖市道近年表現疲弱，吸引不少商家入市執平貨。香港天然健康產品品牌「萊特維健」董事長阮仕雲，新近擲5,796.46萬買入荃灣TML 廣場中層逾萬平方呎單位，上手業主持貨9年轉手，帳面輸逾2,000萬元，單位期內輸近26%。



成交呎價4500元

資料顯示，是次成交為荃灣TML廣場中層C室，面積12,881平方呎，上月初以5,796.46萬元沽出，呎價4,500元。至於新買家以公司名「AUBU LIMITED」名義入市，其公司董事包括有阮仕雲（YUEN, SZEWAN），與香港天然健康產品品牌「萊特維健」董事長阮仕雲同名，料為同一人 。

荃灣TML廣場。

「萊特維健」董事長入市 上手9年帳輸逾2000萬

至於，原業主在2017年以公司名「TIME EASE LIMITED」名義，擲7,831.6萬元入市，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓約2,035萬元，單位期內輸近26%。

翻查資料指，萊特維健屬於天然健康產品品牌，成立於2011年，提供逾50款產品，集總部位於香港，公司地址在荃灣沙咀道環球實業大廈9樓，在深圳和珠海皆設有子公司，目前有逾300名員工，亦在香港設有8間專門店。