299QRC全幢銀主盤6.1億沽　狂蝕7成蒸發15億　創投基金方仁宙接貨

商業房地產市場近期交投轉旺，港島全幢商廈成投資者目標。2025年5月《香港01》接獲獨家消息，上環商廈299 QRC全幢被接管淪為銀主盤。據最新資料，該全幢商廈銀主盤最新落實以6.114億元沽出，成交呎價約6,470元。接貨新買家為創投基金「海闊天空創投」的創辧人方仁宙及相關人士。



值得留意，上述上環商廈299 QRC在2018年商廈高峰期曾以21億元易手，以最新成交價6.114億計算，物業大幅貶值高達71%，樓價蒸發近15億元。



上環商廈299 QRC位於皇后大道中287至299號，距離港鐵上環站10分鐘。全幢樓高24層樓，總樓面面積9.45萬平方呎。

資料顯示，上述商廈在3月3日登記易手，成交價6.114億元。新買家為利盛集團有限公司（NEW SUCCESS HOLDINGS LIMITED），其公司董事包括方仁宙（FANG, YAN ZAU ALEXANDER）及方勳（FANG, SHIN）。

據了解，方仁宙為於2017年成立的創投基金海闊天空創投的創辦人、他亦為本港地產資深投資者方勳家族成員。他在2000年創立的風險投資機構eGarden，曾與弘毅投資、紅杉資本等投資基金合作。

方仁宙（右二）為於2017年成立的創投基金海闊天空創投的創辦人。（資料圖片）

5年前方仁宙首置入市 6億購山頂道洋房

方仁宙與其父方勳過去亦曾入市豪宅物業，包括在2012年斥資8,800萬元購入中半山The Albany高層戶，呎價約3.45萬元，創當時屋苑標準戶呎價新高。而在2021年4月份，方仁宙則透過首置身份入市，以逾6.0088億元買入山頂道77/79 PEAK ROAD 77B號洋房，洋房實用面積6,676平方呎，設有花園2,947平方呎，呎價高達約90,006元。

上環商廈299 QRC。

羅守輝2018年高位21億沽出

翻查資料，上述商廈原由資深投資者羅守輝持有，在2018年獲4組買家洽購，最終以21億元連租約沽出，當時買家為TENACITY GROUP牽頭的財團，透過俗稱「買殼」的公司股權轉讓形式進行交易，成交呎價約2.2萬元。當時羅守輝持貨8年，帳面較2010年買入價5.2億元，大賺15.8億元或3倍。而TENACITY GROUP則由在本港專門投資物業的王祖安等人持有。其後王氏於2022年初透過出售股份形式離開有關財團。

持有商廈299 QRC的公司（的輝有限公司（BRIGHT SPOT LIMITED））早前已被接管；至於該幢商廈在2025年4月份亦顯示被中國工商銀行(澳門)股份有限公司委任德安華（Kroll）接管物業。

一筆融資金額高達14.7億、其後再借二按

資料顯示，2018年TENACITY GROUP相關財團買入該商廈後，在2019年1月向中國工商銀行（澳門）融資。據悉，該筆融資金額高達14.7億元，佔商廈買入價21億元的7成。此外，在2025年2月底，上述299 QRC全幢商廈向集友銀行承做二按，惟未知實際貸款金額。

上環商廈299 QRC。

上環商廈299 QRC。

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