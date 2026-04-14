將軍澳海茵莊園「西餅客」狂輸　2伙一房907萬沽　不足2年輸188萬

二手市場轉旺，惟市場仍錄不少蝕讓個案，當中不乏近年大手入市的「西餅客」。將軍澳海茵莊園錄連環蝕沽個案，兩伙一房戶分別以455萬元及452萬元蝕沽，持貨不足兩年，兩伙合共輸約188萬元。市場消息指，該兩伙由一名「西餅客」持有，在2024年豪斥1.3億元掃入該盤25伙，惟在2025年放售17伙，至今暫賣出四伙，帳面累蝕約377萬元。



市場消息指，是次成交為海茵莊園2座高層C10室，以及同座高層C9室，實用面積分別為298及283平方呎，同屬一房間隔，新近各以455萬元及452萬元沽出，呎價15,268元及15,972元。

據知，上述兩個單位屬同一個業主，在2024年各以約550萬元及545萬元買入，持貨至今不足兩年，是次轉手兩伙單位帳面各蝕讓94.9萬元及92.7萬元，各自期內貶值逾17%。

將軍澳海茵莊園。

西餅客公司名義掃25伙一房 涉資1.3億

翻查資料，上述業主屬「西餅客」，在2024年以公司名「金誠鴻盛投資有限公司」入市，其公司董事分別姓陳、朱、呂，英文名字以普通話拼音。據知當時連掃屋苑25伙一房單位收租，涉資1.3億元，及後在2025年放售其中17伙單位，該批單位合共叫價8,005萬元，叫價445萬至500萬元。

去年放售17伙 累輸四伙共377萬

該名「西餅客」在去年底以近450.1萬元蝕沽其中一伙，當時帳面蝕讓93.14萬元，及後再在今年3月以467萬元蝕沽一房。如連同今次兩宗成交，該名「西餅客」暫累輸四伙海茵莊園，帳面共輸逾377萬元。